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/ Â©Fotomontage: DÃ–W / Daniel Shaked & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Verstorbene und einige Kerzen.
MÃ©lanie Berger-Volle hat im Alter von 105 Jahren ihre Augen zum letzten Mal geschlossen.
Wien
22/10/2026
MÃ©lanie Berger-Volle

Mit 105 verstorben: Trauer um Zeitzeugin, die „nicht nur Geschichte geschrieben hat“

Die Ã¶sterreichisch-franzÃ¶sische WiderstandskÃ¤mpferin und Zeitzeugin MÃ©lanie Berger-Volle ist im Alter von 105 Jahren verstorben. Die Stadt Wien trauert nun um "eine auÃŸergewÃ¶hnliche PersÃ¶nlichkeit".

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur KÃ¤rnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(225 WÃ¶rter)
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MÃ©lanie Berger-Volle war eine auÃŸergewÃ¶hnliche PersÃ¶nlichkeit, die schon in jungen Jahren groÃŸen Mut und Zivilcourage bewiesen hat“, wÃ¼rdigt etwa Wiens BÃ¼rgermeister Michael Ludwig das Lebenswerk der Verstorbenen. Und weiter: „Ihr unermÃ¼dlicher Einsatz gegen Faschismus und Ausgrenzung bleibt uns Vorbild und Verpflichtung. Wien wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

„Einsatz und Haltung werden weit Ã¼ber ihren Tod hinauswirken“

Auch die Kultur- und WissenschaftsstadtrÃ¤tin Veronica Kaup-Hasler betont, dass Berger-Volle „nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch Ã¼ber Jahrzehnte hinweg an junge Generationen weitergegeben“ habe. Die Verstorbene habe „mit groÃŸer Offenheit und persÃ¶nlichem Engagement das GesprÃ¤ch mit jungen Menschen gesucht und ihnen vermittelt, wie wichtig Zivilcourage, Menschlichkeit und demokratische Verantwortung sind“. Kaup-Hasler abschlieÃŸend: „Ihr Einsatz gegen das Vergessen und ihre unerschÃ¼tterliche Haltung werden weit Ã¼ber ihren Tod hinauswirken.“

Das war MÃ©lanie Berger-Volle

Berger-Volle wurde im Jahr 1921 in Wien geboren und musste vor dem Nationalsozialismus fliehen. Nach ihrer Flucht engagierte sie sich in der franzÃ¶sischen RÃ©sistance. Sie war bis ins hohe Alter als Zeitzeugin tÃ¤tig und setzte sich insbesondere in Schulen fÃ¼r die Vermittlung der Geschichte des Widerstands ein. FÃ¼r ihr Engagement ist sie mehrfach ausgezeichnet worden – darunter etwa auch die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt BÃ¼rgermeister Michael Ludwig und Zeitzeugin Melanie Berger-Volle.
Â©Stadt Wien / Christian Jobst
MÃ©lanie Berger-Volle hat unter anderem von der Stadt Wien eine Auszeichnung erhalten.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 16:34 Uhr aktualisiert
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