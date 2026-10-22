Die Ã¶sterreichisch-franzÃ¶sische WiderstandskÃ¤mpferin und Zeitzeugin MÃ©lanie Berger-Volle ist im Alter von 105 Jahren verstorben. Die Stadt Wien trauert nun um "eine auÃŸergewÃ¶hnliche PersÃ¶nlichkeit".

MÃ©lanie Berger-Volle hat im Alter von 105 Jahren ihre Augen zum letzten Mal geschlossen.

MÃ©lanie Berger-Volle hat im Alter von 105 Jahren ihre Augen zum letzten Mal geschlossen.

„MÃ©lanie Berger-Volle war eine auÃŸergewÃ¶hnliche PersÃ¶nlichkeit, die schon in jungen Jahren groÃŸen Mut und Zivilcourage bewiesen hat“, wÃ¼rdigt etwa Wiens BÃ¼rgermeister Michael Ludwig das Lebenswerk der Verstorbenen. Und weiter: „Ihr unermÃ¼dlicher Einsatz gegen Faschismus und Ausgrenzung bleibt uns Vorbild und Verpflichtung. Wien wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

„Einsatz und Haltung werden weit Ã¼ber ihren Tod hinauswirken“

Auch die Kultur- und WissenschaftsstadtrÃ¤tin Veronica Kaup-Hasler betont, dass Berger-Volle „nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch Ã¼ber Jahrzehnte hinweg an junge Generationen weitergegeben“ habe. Die Verstorbene habe „mit groÃŸer Offenheit und persÃ¶nlichem Engagement das GesprÃ¤ch mit jungen Menschen gesucht und ihnen vermittelt, wie wichtig Zivilcourage, Menschlichkeit und demokratische Verantwortung sind“. Kaup-Hasler abschlieÃŸend: „Ihr Einsatz gegen das Vergessen und ihre unerschÃ¼tterliche Haltung werden weit Ã¼ber ihren Tod hinauswirken.“

Das war MÃ©lanie Berger-Volle

Berger-Volle wurde im Jahr 1921 in Wien geboren und musste vor dem Nationalsozialismus fliehen. Nach ihrer Flucht engagierte sie sich in der franzÃ¶sischen RÃ©sistance. Sie war bis ins hohe Alter als Zeitzeugin tÃ¤tig und setzte sich insbesondere in Schulen fÃ¼r die Vermittlung der Geschichte des Widerstands ein. FÃ¼r ihr Engagement ist sie mehrfach ausgezeichnet worden – darunter etwa auch die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold.

Â©Stadt Wien / Christian Jobst MÃ©lanie Berger-Volle hat unter anderem von der Stadt Wien eine Auszeichnung erhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 16:34 Uhr aktualisiert