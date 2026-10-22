Laut Veranstaltern waren fÃ¼r die heutige GroÃŸdemo rund 20.000 Teilnehmer erwartet, die die StraÃŸen in Wien rund um die Innenstadt sÃ¤umten und den Verkehr massiv beeintrÃ¤chtigten. Der Ã–AMTC hat schon am Mittwoch vor mÃ¤chtigen Staus gewarnt. Dabei hat die Demo, die sich gegen die SparmaÃŸnahmen der Regierung richtete, gegen 16 Uhr im Resselpark gestartet. Von dort ging es Ã¼ber den Karlsplatz, die LothringerstraÃŸe und den Schwarzenbergplatz auf die RingstraÃŸe – und anschlieÃŸend gegen die Fahrtrichtung Ã¼ber den Franz-Josefs-Kai und neuerlich Ã¼ber den Ring bis zur Abschlusskundgebung bei der UniversitÃ¤t.

„Die KÃ¼rzungen von heute sind die Krisen von morgen“

Die Demonstrierenden sind nicht nur zahlreich erschienen sondern hatten auch einiges an Schildern mit, um ihrem Ã„rger mittels Schrift Luft zu machen. So war auf einem Schild etwa zu lesen: „Wer an der Bildung spart, spart an der Zukunft.“ Auf einem Banner, der am Boden lag, stand geschrieben: „Die KÃ¼rzungen von heute sind die Krisen von morgen.“ Neben den Demonstrierenden war auch einiges an EinsatzkrÃ¤ften vor Ort, wie ein 5 Minuten-Lokalaugenschein zeigte. Der Ã–AMTC rechnete jedenfalls mit massiven Staus und Behinderungen bis in die Abendstunden hinein.