Wetter am Freitag: Erst Sonne, dann Wolken über Wien

Bei Temperaturen am Stadtrand um den Gefrierpunkt in den Morgenstunden wird es am Freitag erst noch sonnig, später ziehen dann Wolken auf.

Am Vormittag überwiegt in Wien am Freitag, 23. Oktober 2026, noch der sonnige Wettercharakter. Später machen sich dann aber vermehrt Wolken in hohen bis mittleren Schichten bemerkbar, „die Sonneneinstrahlung wird dadurch zum Teil merklich gedämpft“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Stadt in der Früh noch um die fünf Grad, am Stadtrand erreichen sie Gefrierpunkt-Niveau. Die Tageshöchstwerte liegen am Nachmittag bei um die 15 Grad, wissen die Experten in ihrer Prognose für die Bundeshauptstadt abschließend.