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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Rathaus in Wien.
Auf einen sonnigen Start in den Freitag folgen einige Wolken, die den Himmel über der Bundeshauptstadt trüben.
Wien
22/10/2026
Prognose

Wetter am Freitag: Erst Sonne, dann Wolken über Wien

Bei Temperaturen am Stadtrand um den Gefrierpunkt in den Morgenstunden wird es am Freitag erst noch sonnig, später ziehen dann Wolken auf.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Am Vormittag überwiegt in Wien am Freitag, 23. Oktober 2026, noch der sonnige Wettercharakter. Später machen sich dann aber vermehrt Wolken in hohen bis mittleren Schichten bemerkbar, „die Sonneneinstrahlung wird dadurch zum Teil merklich gedämpft“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Stadt in der Früh noch um die fünf Grad, am Stadtrand erreichen sie Gefrierpunkt-Niveau. Die Tageshöchstwerte liegen am Nachmittag bei um die 15 Grad, wissen die Experten in ihrer Prognose für die Bundeshauptstadt abschließend.

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