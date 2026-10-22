Marko hat Hoffnung fast verloren – dann kann er Tochter doch zum Altar führen

In Wien-Döbling hat der Verein -Rollende Engel- kürzlich einen Herzenswunsch erfüllt. Ein schwerkranker Familienvater konnte bei der Hochzeit seiner Tochter mit dabei sein.

Ein Leben lang hat Marko gearbeitet, er war gesund und voller Tatendrang. Kurz nachdem er in Pension gegangen ist, folgte dann aber die Schock-Diagnose, die sein Leben von einem Tag auf den anderen für immer verändern sollte. Er ist schwer krank und die Erkrankung schreitet unaufhaltsam voran. Seit September 2026 muss der Familienvater auf einer Langzeitbeatmungsstation medizinisch betreut und gepflegt werden. „Er ist auf eine Beatmung angewiesen“, berichtet nun der Verein -Rollende Engel-.

Marko wollte „Arm in Arm“ seine Tochter zum Traualtar führen

Doch es gibt diesen einen besonderen Tag, auf den er sich von ganzem Herzen freut: die Hochzeit seiner Tochter. Und obwohl er sich unendlich für sie freut, ist er doch auch tieftraurig, weil er glaubt, nicht dabei sein zu können. Dabei hat er aber nicht mit den ehrenamtlichen Wunscherfüllern gerechnet. Diese kannten nämlich seinen großen Wunsch: Seine Tochter als stolzer Vater an seiner Seite zum Traualtar zu führen – „Arm in Arm, so wie er es sich immer erträumt hat“.

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

„Freude lag in der Luft“

Das Team des Vereins -Rollende Engel- hat sich daraufhin sofort auf den Weg ins Krankenhaus nach Wien gemacht, um den Familienvater kennenzulernen und alles für die Wunscherfüllung vorzubereiten. An diesem Tag sollten die Augen des schwerkranken Mannes strahlen, denn er wusste ganz genau: Sein Herzenswunsch sollte Wirklichkeit werden. Bei der Kirche angekommen, warteten auch schon mehr als 250 Gäste. Der Verein kann sich noch erinnern: „Die Menschen feierten, wunderschöne Musik erfüllte den Raum und überall lag Freude in der Luft.“ Diese Freude wurde noch größer, als die Gäste den Mann auf der Trage kommen sahen. „In ihren Augen standen Tränen. Tränen der Rührung und der Freude darüber, dass Marko diesen besonderen Tag mit seiner Familie erleben durfte“, so die Wunscherfüller.

©rollendeengel Der Verein -Rollende Engel- hat den letzten Wunsch des Familienvaters erfüllt.

Vater durfte Tochter übergeben – und hautnah mit dabei sein

Dann wurde es ernst, der wohl emotionalste Moment des Tages stand bevor. Seite an Seite, Hand in Hand führte der Wiener seine Tochter zum Traualtar. Genau so, wie er es sich gewünscht hat. Dort übergab er sie ihrem nunmehrigen Ehemann. Der Verein -Rollende Engel- drückt die Momente folgendermaßen aus: „Ein Moment, der wohl für immer in den Herzen aller Anwesenden bleiben wird.“ Der schwerkranke Vater durfte auch die ganze Trauung über vorne mit dabei sein und den einzigartigen Augenblick hautnah miterleben. Währenddessen liefen ihm immer wieder Freudentränen über das Gesicht.

„Spürten, wie viel dieser Tag bedeutete“

Ehe es wieder zurück ins Krankenhaus ging, war man auch bei der Agape noch dabei. Der Verein abschließend: „Wir spürten, wie viel dieser Tag für Marko, seine Tochter und die gesamte Familie bedeutete.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 21:00 Uhr aktualisiert