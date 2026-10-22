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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Wien / 22. Bezirk
22/10/2026
Polizei berichtet

Motorrad-Tragödie in Wien: 22-Jähriger stirbt an Ort und Stelle

In Wien-Donaustadt auf der Erzherzog-Karl-Straße hat sich am Donnerstagnachmittag, 22. Oktober 2026 gegen 17.30 Uhr, ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger Motorradfahrer starb noch an Ort und Stelle.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Die Polizei berichtet nun von dem schweren Unfall, der sich am späten Donnerstagnachmittag in der Erzherzog-Karl-Straße ereignet hat. Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte gerufen, für den 22-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er wurde bereits leblos am Boden liegend aufgefunden – in der Nähe seines stark beschädigten Motorrades, so die Beamten.

Reanimation erfolglos

Die umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der Berufsrettung blieben erfolglos. Im Zuge der Sachverhaltsklärung wurden Zeugen festgestellt, die derzeit vernommen werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Unfall im Zuge eines Überholmanövers ereignet haben. Der 22-Jährige verlor dabei aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte schwer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 20:54 Uhr aktualisiert
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