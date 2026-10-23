An diesen 2 Tagen: Bundesheer marschiert auf, Wiener Ring stundenlang gesperrt

Sowohl am kommenden Sonntag als auch am Montag, 25. und 26. Oktober 2026, sind Teile des Wiener Rings stundenlang gesperrt. Grund dafür ist der traditionelle Aufmarsch des Bundesheers.

Zum Nationalfeiertag (26. Oktober) findet nämlich wieder die Leistungsschau des Österreichischen Bundesheers statt. Dazu wird die Ringstraße laut ÖAMTC-Informationen am Sonntag, 25. Oktober, von 7 bis 18 Uhr gesperrt. Ebenfalls dicht ist der Wiener Ring am Montag, 26. Oktober, von 8 bis 20 Uhr – und zwar jeweils zwischen der Operngasse und der Schottengasse.

ÖAMTC: „Verzögerungen werden zeitweise nicht ausbleiben“

Wie der ÖAMTC erklärt wird über die Operngasse, die Friedrichstraße, den Getreidemarkt bis zur Landesgerichtsstraße bzw. über die Maria-Theresien-Straße (Zweierlinie) umgeleitet. Man ist sich dennoch sicher: „Verzögerungen werden zeitweise nicht ausbleiben.“ Ebenfalls umgeleitet bzw. kürzer geführt werden die Ringlinien im öffentlichen Verkehr. Der ÖAMTC rät, dass Besucher am besten mit den U-Bahnen anreisen sollten, da Parkplätze Mangelware sind. Zuschauer aus anderen Bundesländern empfiehlt man die Park-and-Ride-Anlagen.