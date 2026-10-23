Brutaler Raubüberfall in der Engerthstraße: Polizei sucht nach diesen Männern

Die Wiener Polizei sucht nach zwei bislang unbekannten Männern, die am 1. September 2026 im 2. Bezirk in Wien einen 26-Jährigen attackiert und ausgeraubt haben sollen. Es werden nun Lichtbilder veröffentlicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rissen die beiden Verdächtigen das Opfer zunächst von hinten an seinem Rucksack, woraufhin der 26-Jährige zu Boden stürzte. Die Situation eskalierte rasch: Einer der Angreifer kniete sich auf das am Boden liegende Opfer und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Währenddessen versuchte der zweite Komplize, dem Mann den Rucksack zu entreißen.

Drohung mit Klappmesser

Als das Opfer Gegenwehr leistete, zog der zweite Täter ein Klappmesser und bedrohte den 26-Jährigen. Daraufhin ließ der Mann seinen Rucksack los, woraufhin das Duo mit der Beute die Flucht ergriff. Das Opfer erlitt durch den gewaltsamen Angriff Prellungen im Gesichts- und Kopfbereich.

Zeugenaufruf

Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Zentrum/Ost) hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise – auf Wunsch auch vertraulich – werden unter der Telefonnummer 01-31310-62800 entgegengenommen.