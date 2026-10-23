Familie überrascht Einbrecher in Wien: Nachbarn greifen ein

Ein lautes Geräusch reißt eine Familie in Wien aus dem Schlaf. In ihrer Wohnung steht plötzlich ein fremder Mann, der eine Geldbörse an sich nimmt. Doch seine Flucht endet wenig später auf der Straße.

Es ist Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, als eine Familie im zweiten Wiener Gemeindebezirk (Leopoldstadt) plötzlich durch laute Geräusche geweckt wird. Der Grund dafür ist alles andere als gewöhnlich: Ein fremder Mann soll die Eingangstür ihrer Wohnung aufgebrochen haben und anschließend in die Wohnräume eingedrungen sein. Die Bewohner bemerken den Eindringling und beobachten, wie er eine Geldbörse aus einer Handtasche nimmt. Als der Mann flüchtet, bleibt eines der Opfer nicht untätig.

Nachbar berichtet von weiterem Einbruch

Ein Familienmitglied nimmt sofort die Verfolgung auf. Im Gang des Wohnhauses trifft es auf einen Nachbarn, der ebenfalls gerade einen Einbruch bemerkt haben will. Auch in seine Wohnung soll derselbe Mann eingedrungen sein. Die beiden Bewohner machen sich daraufhin gemeinsam auf die Suche nach dem Verdächtigen. Lange müssen sie offenbar nicht suchen: Auf der Straße entdecken sie den Mann im Bereich einer Trafik.

Bewohner halten Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest

Die beiden können den mutmaßlichen Einbrecher überwältigen und festhalten. Erst als die alarmierten Polizeibeamten eintreffen, übernehmen diese die Situation. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 30-Jährigen. Doch damit ist der Einsatz noch nicht abgeschlossen. Weitere Zeugen melden sich bei den Beamten und berichten von auffälligen Beobachtungen.

Wollte der Mann weitere Gegenstände verkaufen?

Laut den Zeugen soll der 30-Jährige noch am selben Tag versucht haben, mehrere Gegenstände zu verkaufen. Darunter befanden sich zwei Haarschneidemaschinen, ein E-Roller und eine Strandmuschel. Die Polizei stellte sämtliche Gegenstände sicher. Ob sie aus weiteren Einbrüchen stammen ist bis dato nicht klar. Der 30-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Einbrüchen und den sichergestellten Gegenständen dauern an. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.