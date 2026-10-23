„Ruhe in Frieden, lieber Flo“: Beliebter Markthändler plötzlich verstorben

Rund 15 Jahre lang gehörte Flo mit seinem Fischstand zum Liesinger Markt in Wien. Nun ist er plötzlich verstorben. Seine Kollegen nehmen mit bewegenden Worten Abschied. Die Trauer in der Marktgemeinschaft ist groß.

Freitag für Freitag war er da. Rund 15 Jahre lang stand Flo am Liesinger Markt im 23. Wiener Gemeindebezirk und verkaufte Fisch. Für die Menschen, die regelmäßig über den Markt schlenderten, war er ein vertrautes Gesicht. Doch nun fehlt er. Der langjährige Mitarbeiter des DFF-Fischstands ist überraschend verstorben. Mit einem berührenden Nachruf nimmt die Marktgemeinschaft Abschied von ihrem Kollegen.

„Flos plötzlicher Tod macht uns tief betroffen“

Die Nachricht wurde vom Liesinger Markt auf Facebook bekannt gegeben. Dazu veröffentlichte die Marktgemeinschaft ein Schwarz-Weiß-Foto des Verstorbenen mit den Worten „Ruhe in Frieden, lieber Flo“. „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Kollegen Flo vom DFF-Fischstand“, heißt es in dem Beitrag. Sein Tod trifft die Marktgemeinschaft besonders, denn Flo war über viele Jahre ein fester Bestandteil des wöchentlichen Marktgeschehens. „Flos plötzlicher Tod macht uns tief betroffen und hinterlässt eine große Lücke in unserer Marktgemeinschaft“, schreiben seine Kollegen.

Familie seit vielen Jahren mit dem Markt verbunden

Die Verbindung zwischen Flo und dem Liesinger Markt reicht weit zurück. Nicht nur er selbst war dort rund 15 Jahre lang jeden Freitag anzutreffen. Auch seine Familie ist eng mit dem Markt verbunden. Wie die Marktgemeinschaft berichtet, gehörte Flos Bruder sogar zu den Gründungsmitgliedern des Liesinger Marktes. Damit war Flo weit mehr als ein langjähriger Standbetreiber. Er gehörte zu einer Familie, die den Markt über viele Jahre begleitet und mitgeprägt hat. Der Liesinger Frischemarkt zählt rund 15 Marktstände. Jeden Freitag bieten Händler dort ihre Waren an. Über die Jahre entstehen dabei nicht nur Geschäftsbeziehungen, sondern auch persönliche Bekanntschaften zwischen den Menschen hinter den Ständen und ihren Stammkunden.

„Ruhe in Frieden, lieber Flo“

In ihrem Abschiedspost richtet die Marktgemeinschaft ihre Gedanken besonders an die Hinterbliebenen. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und dem gesamten DFF-Team“, heißt es darin. Mit den Worten „Ruhe in Frieden, lieber Flo“ endet der Nachruf.