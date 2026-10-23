Mann traut seinen Augen nicht: Kellerabteil wurde als mutmaßliches Diebes-Lager genutzt

Ein Mann entdeckte in seinem aufgebrochenen Kellerabteil in Wien-Favoriten ein großes Lager aus mutmaßlich gestohlenen E-Scootern, Akkus und Fahrrädern. Er alarmierte sofort die Polizei.

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt derzeit das Landeskriminalamt: Ein Anwohner bemerkte am gestrigen Tag, dem 22. Oktober 2026, dass das Vorhängeschloss seines Kellerabteils gewaltsam entfernt worden war. Beim Blick in den Raum traute der Mann seinen Augen nicht: Fremde hatten seinen Keller eigenmächtig als Zwischenlager für zahlreiche Gegenstände zweckentfremdet.

Polizei und Spurensicherung

Da der Verdacht naheglag, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut handelt, zog die alarmierte Polizei umgehend die Spurensicherung hinzu. Der Fundkomplex erwies sich als beträchtlich.

Das alles wurde im Kellerabteil sichergestellt: Fahrzeuge & Mobilität: Mehrere Fahrräder, E-Scooter sowie ein Moped ohne Kennzeichen

Ausrüstung: Rund 100 E-Scooter-Batterien

Elektronik: Diverse weitere Elektrogeräte

Spur führt zu Nachbarn

Erste Ermittlungen im Wohnhaus brachten rasch eine konkrete Spur. Zeugen berichteten von einem Bewohner des Hauses, der seit mehreren Monaten regelmäßig in dem Kellerabteil hantiert haben soll. Der Mann habe vorwiegend in den Nachtstunden Gegenstände in den Raum transportiert und wieder ausgeräumt.

45-Jähriger ausfindig gemacht

Die Beamten konnten daraufhin einen 45-jährigen serbischen Staatsangehörigen ausfindig machen und anzeigen. Die detaillierten Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände sowie zu möglichen Komplizen dauern an.