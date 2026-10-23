Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man die polizei in einem keller.
Das Kellerabteil eines Anwohners wurde offensichtlich als riesiges Diebesgut-Lager benutzt.
Wien, 10 . Bezirk
23/10/2026
Nachbar ausgeforscht

Mann traut seinen Augen nicht: Kellerabteil wurde als mutmaßliches Diebes-Lager genutzt

Ein Mann entdeckte in seinem aufgebrochenen Kellerabteil in Wien-Favoriten ein großes Lager aus mutmaßlich gestohlenen E-Scootern, Akkus und Fahrrädern. Er alarmierte sofort die Polizei.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt derzeit das Landeskriminalamt: Ein Anwohner bemerkte am gestrigen Tag, dem 22. Oktober 2026, dass das Vorhängeschloss seines Kellerabteils gewaltsam entfernt worden war. Beim Blick in den Raum traute der Mann seinen Augen nicht: Fremde hatten seinen Keller eigenmächtig als Zwischenlager für zahlreiche Gegenstände zweckentfremdet.

Polizei und Spurensicherung

Da der Verdacht naheglag, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut handelt, zog die alarmierte Polizei umgehend die Spurensicherung hinzu. Der Fundkomplex erwies sich als beträchtlich.

Das alles wurde im Kellerabteil sichergestellt:

  • Fahrzeuge & Mobilität: Mehrere Fahrräder, E-Scooter sowie ein Moped ohne Kennzeichen

  • Ausrüstung: Rund 100 E-Scooter-Batterien

  • Elektronik: Diverse weitere Elektrogeräte

Spur führt zu Nachbarn

Erste Ermittlungen im Wohnhaus brachten rasch eine konkrete Spur. Zeugen berichteten von einem Bewohner des Hauses, der seit mehreren Monaten regelmäßig in dem Kellerabteil hantiert haben soll. Der Mann habe vorwiegend in den Nachtstunden Gegenstände in den Raum transportiert und wieder ausgeräumt.

45-Jähriger ausfindig gemacht

Die Beamten konnten daraufhin einen 45-jährigen serbischen Staatsangehörigen ausfindig machen und anzeigen. Die detaillierten Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände sowie zu möglichen Komplizen dauern an.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at