Wien weist 4 russische Diplomaten aus: „Tätigkeiten nicht mit ihrem Status vereinbar“

Österreich weist vier russische Diplomaten aus Wien aus. Drei Angehörige der russischen Botschaft sowie ein Mitglied der OSZE-Delegation müssen das Land verlassen. Die Erkenntnisse kommen von den heimischen Sicherheitsbehörden.

Reaktionsschritt in Wien: Österreich weist vier russische Diplomaten aus. Wie das Außenministerium nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Profil“ gegenüber der APA bestätigte, basiert dieser Schritt auf Erkenntnissen der heimischen Sicherheitsbehörden. Von der Ausweisung betroffen sind drei Botschaftsangehörige sowie ein Delegationsmitglied für militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle bei der OSZE.

Außenministerium: „Tätigkeiten nicht mit diplomatischem Status vereinbar“

In einer Aussendung des Außenministerium heißt es: „Drei Diplomaten der russischen Botschaft haben Tätigkeiten ausgeübt, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar sind. Sie wurden daher gemäß Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen zu unerwünschten Personen (personae non gratae) erklärt. Ein Diplomat der Delegation der Russischen Föderation für militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle bei der OSZE hat ebenfalls Tätigkeiten ausgeübt, die mit seinem Status nach dem Amtssitzabkommen unvereinbar sind. Er wurde ebenfalls zur unerwünschten Person (persona non grata) erklärt und aufgefordert, das österreichische Staatsgebiet zu verlassen.“

Interne Warnungen bereits Mitte August

Der Ausweisung gingen interne Warnungen der Sicherheitsbehörden voraus. Laut „Profil“ hatte das Verteidigungsministerium bereits Mitte August per E-Mail vor Kontakten zu mutmaßlichen russischen Agenten gewarnt. Die Namen von 21 Verdächtigen stammten aus einem Datenleck des Exilmediums „Proekt“, standen aber schon länger im Fokus der Behörden. Nach numerous Rückmeldungen auf den Aufruf verdichtete sich der Verdacht bei drei dieser Personen so sehr, dass nun die Ausweisung erfolgt – zusammen mit einem vierten, bei der OSZE akkreditierten Diplomaten.