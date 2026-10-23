Nach Groß-Kundgebung in Wien: Karner bedankt sich „bei allen“

Die Kundgebung am 22. Oktober in Wien verlief ohne größeren Zwischenfälle. Die Wiener Polizei begleitete die Versammlung mit einem umfassend vorbereiteten Einsatzkonzept. Lediglich sechs Personen wurden von der Polizei angehalten.

Vor dem Hintergrund gewaltsamer Proteste in mehreren europäischen Ländern versammelten sich gestern Donnerstag, am 22. Oktober 2026, auch in Wien tausende Menschen zu einer Großkundgebung. Dank des professionellen Einschreitens der Wiener Polizei und des besonnenen Verhaltens der Demonstranten verlief die Veranstaltung weitgehend friedlich.

Karner: „Möchte mich bei allen bedanken“

Die Wiener Polizei begleitete die Versammlung mit einem umfassend vorbereiteten Einsatzkonzept und konnte die öffentliche Ordnung und Sicherheit über den gesamten Verlauf gewährleisten. „Es ist mir ein großes Anliegen, mich bei allen zu bedanken, die zu diesem weitgehend friedlichen Verlauf beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt der Landespolizeidirektion Wien für die sorgfältige Planung und Vorbereitung sowie den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten für die professionelle und konsequente Umsetzung des Einsatzkonzepts“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

20 Vermummte Personen, 6 davon angehalten

Die Polizei begleitete die Kundgebung durchgehend mit Kräften in Zivil und Uniform sowie mit technischer Unterstützung wie etwa Drohnen. Dank dieser präventiven Maßnahmen verlief die Demonstration weitgehend störungsfrei, sodass die Einsatzkräfte kaum eingreifen mussten. Gegen 18 Uhr fielen jedoch rund 20 vermummte Personen auf. Sechs von ihnen wurden wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot angehalten. Während dieser Amtshandlung erlitt ein Polizist durch einen bislang unbekannten Täter eine Handverletzung.

Keine nennenswerten größeren Zwischenfälle

Innenminister Karner sprach den Anwohnern und Verkehrsteilnehmern seinen Dank für ihr Verständnis sowie ihre Geduld während der unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen aus. Ebenso bedankte er sich bei den größtenteils friedlichen Demonstranten. Dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung im Wesentlichen ohne nennenswerte Zwischenfälle geblieben sei, bezeichnete er mit Blick auf die jüngsten Ausschreitungen in anderen Teilen Europas als keineswegs selbstverständlich.