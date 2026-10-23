Über 3 Euro für Einzelfahrt: Hier werden die Öffis schon wieder teurer

Nächste Preiserhöhung bei den Wiener Linien: Ab 2027 kostet die Jahreskarte 483,10 Euro. Für eine Einzelfahrt legt man 3,10 Euro hin.

Rund 2,5 Millionen Menschen sind täglich mit den Wiener Linien unterwegs. Weil, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt, laufend in das Öffi-Angebot investiert wird, müssen die Tarife ab 1. Jänner 2027 erneut angepasst werden. Das sei vor allem aufgrund der Anschaffung von neuen Fahrzeugen, der Instandhaltung und dem Ausbau des Netzes nötig, heißt es. Auf der Website gibt es eine Liste mit allen ab 2027 geltenden Preisen.

Jahreskarte wird um 16,10 Euro teurer

Grundlage für die Anpassung ist die 2025 beschlossene jährliche Valorisierung entlang des Verbraucherpreisindex (VPI), der für 2027 bei 3,45 Prozent liegt. „Das schafft sowohl für Fahrgäste als auch für die Wiener Linien mehr Planbarkeit“, schreibt man in der Mitteilung. Dadurch wolle man große Preissprünge vermeiden. Die Jahreskarte (Einmalzahlung) verteuert sich um 16,10 Euro auf 483,10 Euro. Der Tarif für Jugend, Senioren und Spezial beträgt künftig 310,40 Euro. Ein Einzelticket kostet digital 3,10 Euro, auf Papier 3,30 Euro.

Auch Tageskarten werden teurer

Auch bei den Tageskarten erhöhen die Wiener Linien die Preise. Ab 2027 verteuert sich das 24-Stunden-Ticket von bislang 9,70 Euro auf online 10,10 Euro sowie 10,60 Euro beim Kauf am Schalter. Preisanpassungen gibt es ebenso im übrigen Ostösterreich: In Niederösterreich und dem Burgenland wird für eine Einzelfahrt künftig ein Preis von 2,40 Euro fällig.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

Laufende Jahreskarten bleiben bis zum Ende der aktuellen Vertragsperiode vom gewohnten Preis gedeckt und verändern sich erst beim nächsten Verlängerungsdatum. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit und können nach Inkrafttreten der neuen Tarife noch sechs Monate lang gewohnt genutzt werden.