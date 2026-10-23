Schwerpunktaktion in Wien und NÖ: Fast 200 Anzeigen bei Taxi-Kontrollen

Razzia auf Wiens Straßen: Bei einer großangelegten Schwerpunktaktion nahmen Polizei und die Gruppe Sofortmaßnahmen das Taxigewerbe in Wien und Niederösterreich genau unter die Lupe.

Insgesamt wurden 197 Verstöße gegen die Betriebsordnung aufgedeckt.

Insgesamt wurden 197 Verstöße gegen die Betriebsordnung aufgedeckt.

Bei einer groß angelegten Schwerpunktaktion in Wien und Niederösterreich haben die Polizei und die Wiener Gruppe Sofortmaßnahmen hunderte Taxis kontrolliert. Das Ziel des gemeinsamen Einsatzes: Verkehrssicherheit erhöhen, Schwarzarbeit aufdecken und unfaire Praktiken im Gewerbe unterbinden.

Die Bilanz fällt deutlich aus

Die Bilanz fällt deutlich aus: Von 299 überprüften Fahrzeugen wurden unter anderem 197 Verstöße gegen die Betriebsordnung und 93 fehlende Ortskenntnisse bei Lenkern festgestellt. Zudem gab es mehrere Anzeigen nach dem Sozialversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsgesetz, technische Mängel, Fahrten ohne Führerschein sowie eine Kennzeichenabnahme.

Die Beteiligten betonen die Notwendigkeit des harten Durchgreifens: Dieter Csefan (Landespolizeivizepräsident): „Gemeinsame Kontrollen tragen wesentlich zur Verkehrssicherheit bei. Sie sind wichtig, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.“

Walter Hillerer (Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen): „Gerade im Taxigewerbe, wo Vertrauen und Sicherheit von zentraler Bedeutung sind, schauen wir genau hin. Gemeinsam mit der Wiener Polizei bündeln wir auch künftig unsere Kräfte.“

Ekrem Gönültas (Obmann der Wiener Taxi-Innung): „Schwarze Schafe haben in unserer Branche keinen Platz. Wer Fahrgäste täuscht oder Vorschriften umgeht, muss mit spürbaren Konsequenzen rechnen. Wir danken den Behörden für ihren Einsatz.“

Weitere Schwerpunktkontrollen im Wiener Stadtgebiet und den angrenzenden Bezirken sind bereits angekündigt.