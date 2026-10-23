Der Samstag in Wien bleibt meist dicht bewölkt

Bis zum Mittag bleibt es überwiegend grau und zeitweise leicht regnerisch. Später zeigt sich die Sonne höchstens für kurze Momente zwischen den dichten Wolken. Dazu weht auffrischender Wind aus West.

Die Sonne hat am Samstag nur wenige Chancen, durch die dichte Wolkendecke zu kommen.

Die Sonne hat am Samstag nur wenige Chancen, durch die dichte Wolkendecke zu kommen.

Der Tag startet in der Stadt meist dicht bewölkt, am Vormittag fällt stellenweise noch etwas Regen. Auch am Nachmittag lockert die Wolkendecke nur zögerlich auf und lässt der Sonne kaum eine Chance. Es bläst ein meist mäßiger Westwind. Nach Frühwerten zwischen 5 und 8 Grad liegen die Höchsttemperaturen tagsüber bei knapp 12 Grad.

Etwas Sonne im Wald-und Mostviertel

Dichte Bewölkung bestimmt den Samstag anfangs auch in Niederösterreich, morgendlicher Restregen klingt aber rasch ab. Nachmittags lockert es regional auf – die besten Chancen auf etwas Sonne haben das Wald- und Mostviertel. Dazu weht auffrischender, teils stürmischer Westwind. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 13 Grad, auf 1.500 Metern Seehöhe knapp 1 Grad.