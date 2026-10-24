Die beliebtesten Würstelstände Wiens

Falstaff sucht wieder die beliebtesten Würstelstände der Bundeshauptstadt. Seit 2024 zählt der Würstelstand immerhin zum immateriellen Kulturerbe! Ab sofort können die Favoriten nominiert werden.

Die Wiener Würstelstandkultur gehört seit 2024 offiziell zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Gemeinsam mit der Tiroler Praxis der Neujahrs-Entschuldigungskarten, dem steirischen Schifferlsetzen und der Seitelpfeife wurde der traditionelle Imbissstand neu in das Verzeichnis aufgenommen. Die Kommission war schnell überzeugt: Die Wiener Würstelstandkultur gehört zweifellos ins Verzeichnis.

Ludwig: „Mit Herzlichkeit und Charme mehr als nur ein Imbiss“

„Dieser Titel ist eine Anerkennung für alle Wienerinnen und Wiener, die mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Charme die Würstelstände zu mehr als nur einem Imbiss machen – zu einem Treffpunkt, an dem sich Lebensfreude und Kultur begegnen“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) damals dazu.

Doch welcher Würstelstand ist der Beliebteste?

Nach der Oper, in der Mittagspause oder nachts am Heimweg vom Heurigen: Der Würstelstand bringt ganz Wien zusammen. Mit Käsekrainer oder Bosna in der Hand stehen hier Frackträger neben Studierenden und Urwiener neben Gästen aus aller Welt. Aber bei welchem bestellst du persönlich am liebsten? Das möchte Falstaff jetzt wissen.

Sieger im Jahr 25

Gleich zwei Adressen führen das Falstaff-Ranking 2025 als Wiens beliebteste Würstelstände an: Der Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse und Bitzinger bei der Albertina sicherten sich mit jeweils 96 Punkten ex aequo den ersten Platz. Wer 2026 das Rennen macht, kannst du mitbestimmen.