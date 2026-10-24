Scheibe zertreten: Zeuge ertappt Jugendliche (12 und 15) auf frischer Tat

Gestern traten zwei Jugendliche auf die Glastür eines Geschäftes im 12. Wiener Gemeindebezirk ein, bis diese zu Bruch ging. Ein aufmerksamer Zeuge schlug Alarm.

Gestern wurde zwei Jugendliche in Wien dabei ertappt wie sie die Glastür eines Geschäfts einschlugen.

Gestern wurde zwei Jugendliche in Wien dabei ertappt wie sie die Glastür eines Geschäfts einschlugen.

Lärm riss einen Anrainer aus der Ruhe: Beim Blick aus dem Fenster beobachtete der Zeuge zwei Burschen, die wiederholt gegen die gläserne Eingangstür eines Geschäftslokals traten. Die Scheibe hielt den Tritten schließlich nicht mehr stand und zersplitterte. Als der Augenzeuge auf sich aufmerksam machte, ergriffen die beiden Täter sofort die Flucht.

Flucht währte nur kurz

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein – mit raschem Erfolg. Rund 20 Minuten nach dem Vorfall konnten die Beamten die beiden Verdächtigen im Alter von zwölf und 15 Jahren unweit des Tatorts stellen. Bei der anschließenden Befragung verstrickten sich die Jugendlichen rasch in widersprüchliche Angaben zum Geschehen.

Notfallhammer im Hosenbund entdeckt

Bei der Durchsuchung stießen die Einsatzkräfte auf weiteres verdächtiges Material: Der 12-Jährige trug einen Notfallhammer bei sich, den er im Hosenbund versteckt hatte. Für das Duo hatte der Vorfall unterschiedliche Folgen: Da der Zwölfjährige (afghanischer Staatsbürger) noch strafunmündig ist, wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-Jährige (österreichischer Staatsbürger) hingegen wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen laufen.