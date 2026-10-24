Mordverdacht nach Schüssen in Wien: Auch Opfer festgenommen

Nach Schüssen auf einen 35-Jährigen in Wien-Penzing gibt es eine überraschende Entwicklung. Die Polizei hat vier Tatverdächtige festgenommen. Doch auch der angeschossene Mann befindet sich mittlerweile in Haft.

Nach den Schüssen auf einen 35-Jährigen in Wien-Penzing haben die Ermittler des Landeskriminalamts mehrere Verdächtige ausgeforscht. Vier Männer wurden am Freitag, dem 23. Oktober, festgenommen. Doch damit nicht genug: Auch gegen den Mann, der bei dem Vorfall verletzt wurde, wird inzwischen ermittelt. Er wurde nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ebenfalls festgenommen. Hintergrund ist der Verdacht des Suchtmittelhandels.

Mann nach Schüssen schwer verletzt aufgefunden

Der Vorfall ereignete sich am Montag, dem 19. Oktober 2026. Gegen 12.55 Uhr wurde ein 35-Jähriger mit Schussverletzungen im Unterleib in einer Wohnung im 14. Wiener Gemeindebezirk entdeckt. Bei einer ersten Befragung schilderte der Verletzte der Polizei, dass vier ihm unbekannte Personen in die Wohnung gekommen seien und ihn beraubt hätten. Die Männer sollen mit einem größeren Geldbetrag geflüchtet sein. Der 35-Jährige und eine weitere Person, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, nahmen daraufhin laut seinen Angaben die Verfolgung auf.

Auf offener Straße fielen Schüsse

Die Situation soll schließlich auf der Straße eskaliert sein. Dort kam es den Angaben zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge des Streits wurde auf den 35-Jährigen geschossen. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. In den darauffolgenden Tagen führten die Ermittler mehrere Hausdurchsuchungen durch. Diese fanden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in den Bezirken Margareten, Favoriten, Meidling, Ottakring und Hernals statt.

Vier Männer festgenommen

Am Freitag gelang es den Ermittlern schließlich, vier Tatverdächtige auszuforschen und festzunehmen. Bei den Männern handelt es sich laut Polizei um einen 27-Jährigen, einen 33-jährigen Staatenlosen sowie zwei Männer im Alter von 39 und 46 Jahren. Nach Angaben der Polizei sind alle vier im Suchtmittelhandel aktiv. Bei den Einvernahmen zeigten sich die Verdächtigen laut Landeskriminalamt größtenteils geständig.

Auch das Opfer wurde festgenommen

Eine weitere Entwicklung betrifft den angeschossenen 35-Jährigen selbst. Nachdem er das Krankenhaus verlassen konnte, wurde auch er von der Polizei festgenommen. Gegen ihn besteht der Verdacht des Suchtmittelhandels. Ob die mutmaßlichen Drogengeschäfte unmittelbar mit dem Raub und den anschließenden Schüssen zusammenhängen, wurde von der Polizei nicht näher erläutert. Alle fünf Männer werden laut Polizei in eine Justizanstalt gebracht. Für sämtliche Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.