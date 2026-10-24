Brutaler Überfall vor Haustür: 87-Jährige nach Bargeldbehebung attackiert und gewürgt

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Freitag, dem 23. Oktober 2026, eine 87-jährige Seniorin vor ihrem Wohnhaus attackiert und beraubt. Die Frau trug bei dem Übergriff Verletzungen davon.

Die Seniorin war grade mit neu abgehobenem Geld am Weg nach Hause.

Die Seniorin war grade mit neu abgehobenem Geld am Weg nach Hause.

Zuvor hatte das Opfer in einer Bankfiliale einen höheren Bargeldbetrag abgehoben und anschließend den Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln angetreten. Als die Seniorin die Eingangstür ihres Mehrparteienhauses aufsperren wollte, griff der Täter unvermittelt von hinten an.

Unbekannter würgte Seniorin

Der Unbekannte nahm die 87-Jährige in den Würgegriff und versuchte, ihr die Umhängetasche zu entreißen. Im Zuge des darauffolgenden Gerangels stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Der Angreifer riss die Tasche an sich und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine umgehend durch die alarmierten Einsatzkräfte eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert