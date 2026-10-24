Nach Observation: Polizei fasst mutmaßliches Einbrecher-Duo in Wien

Zivilfahnder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen festgenommen. Die beiden jungen Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren wurden in flagranti ertappt.

Die Beamten beobachteten den Einbruch in Rudolfsheim-Fünfhaus und schlugen direkt zu.

Die Beamten beobachteten den Einbruch in Rudolfsheim-Fünfhaus und schlugen direkt zu.

Den erfahrenen Beamten waren die beiden serbischen Staatsangehörigen zuvor durch ihr auffälliges Verhalten ins Auge gefallen. Die Verdächtigen betraten wiederholt mehrere Mehrparteienhäuser, um offenbar gezielt auszukundschaften, welche Wohnungen zur jeweiligen Zeit unbewohnt waren.

Observation erfolgreich

Nachdem die Frauen die Nacht in einer Unterkunft verbracht hatten, nahmen die Ermittler die Observation am darauffolgenden Tag, dem 23. Oktober 2026, wieder auf – mit Erfolg: Die Polizisten beobachteten die beiden Beschuldigten dabei, wie sie in eine Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einbrachen, und griffen unmittelbar zu.

Beide Frauen festgenommen

Beide Frauen wurden noch am Tatort festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um zu klären, ob das Duo für weitere Einbrüche im Wiener Stadtgebiet verantwortlich ist.