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/ ©Google Street View
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Wiener Würfeluhr.
Würfeluhren wie diese am Opernring zeigen für eine Stunde lang 2:59 Uhr.
Wien
24/10/2026
Circa 200 Exemplare

Zeitumstellung: In Wien bleiben die Uhren stehen

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Die öffentlichen Uhren in Wien stehen daher für eine Stunde still.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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In Wien gibt es etwa 200 öffentliche Uhren, die mit der heutigen Zeitumstellung auf die Normalzeit zurückgestellt werden müssen. Am 25. Oktober um 2:59 Uhr morgens werden diese Uhren angehalten, und bleiben für eine Stunde stehen. Nach dieser Pause bekommen Uhren dann ein Signal und laufen weiter, berichtet der ORF. Zuständig dafür ist die MA33 „Wien leuchtet“.

Nachtzüge bleiben eine Stunde lang stehen

Die Wiener Linien zählt insgesamt 4.500 Uhren, davon sind 800 in den Stationen. Sie werden allerdings per Funksignal zurückgestellt. Ebenfalls automatisch funktioniert die Zurückstellung bei den circa 620 Uhren der ÖBB in Wien. Bei den Nachtzügen der Bundesbahnen ist jedoch besondere Vorsicht geboten: Damit der Fahrplan nicht zum Chaos wird, bleiben sie um 3 Uhr morgens eine Stunde lang im nächstgelegenen Bahnhof stehen.

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