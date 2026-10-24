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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Im Laufe des Tages werden die Regenwolken mehr und mehr.
Wien
24/10/2026
um die 12 Grad

Wien-Wetter: Sonne und Regen am Sonntag

Der 25. Oktober beginnt mit Sonnenstrahlen, ehe es am Nachmittag zu regnen beginnen kann. Die Tageshöchstwerte liegen bei zwölf Grad.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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In der Früh kann sich die Sonne über Wien noch kurz zeigen, doch schon bald kommen aus dem Westen dichte Wolken auf. Der Regen lässt aber noch bis Nachmittag auf sich warten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Das Thermometer steigt bis auf zwölf Grad, berichtet GeoSphere Austria.

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