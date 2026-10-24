Wien-Wetter: Sonne und Regen am Sonntag

Der 25. Oktober beginnt mit Sonnenstrahlen, ehe es am Nachmittag zu regnen beginnen kann. Die Tageshöchstwerte liegen bei zwölf Grad.

In der Früh kann sich die Sonne über Wien noch kurz zeigen, doch schon bald kommen aus dem Westen dichte Wolken auf. Der Regen lässt aber noch bis Nachmittag auf sich warten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Das Thermometer steigt bis auf zwölf Grad, berichtet GeoSphere Austria.