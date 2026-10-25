Nach 64 Jahren ist Schluss: Wiener Traditionsgasthaus schließt

Manche Wirtshäuser sind mehr als ein Ort, an dem man gut essen kann. Man trifft Freunde, feiert Geburtstage, plaudert mit dem Wirt und fühlt sich ein bisschen wie daheim. Genau so einen Platz verlieren viele Stammgäste nun in seiner gewohnten Form: Die Familie Lichtenstöger verabschiedet sich nach 64 Jahren aus ihrem traditionsreichen Gasthaus in Wien-Liesing. Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, ist für die langjährigen Betreiber Schluss.

„Man ist heimgekommen“

Seit 1962 gehört das Gasthaus Lichtenstöger zum 23. Wiener Gemeindebezirk. Über Generationen hinweg wurde hier gegessen, gefeiert und gemeinsam Zeit verbracht. Nun steht der Abschied bevor. Wie viel das Wirtshaus den Menschen in der Umgebung bedeutet, zeigt ein emotionaler Facebook-Beitrag des Wirtschaftsvereins WIR23. „Man ist nicht einfach zum Lichtenstöger essen gegangen. Man ist heimgekommen“, schreibt der Verein. Über sechs Jahrzehnte lang habe die Familie mit ihrer Gastfreundschaft und Herzlichkeit einen Ort geschaffen, an dem sich die Menschen wohlfühlten.

Auch Wirtschaftsverein nimmt Abschied

Für den Wirtschaftsverein WIR23 ist das Ende der Ära besonders emotional. Das Gasthaus Lichtenstöger zählt zu seinen Gründungsmitgliedern. Viele Mitglieder seien seit Jahren Stammgäste. Bei gemeinsamen Wirtshausbesuchen seien nicht nur Freundschaften entstanden, sondern auch Ideen und berufliche Zusammenarbeiten. Zum Abschied besuchte deshalb noch einmal fast der gesamte Vorstand das Gasthaus, um sich persönlich bei der Familie zu bedanken. „Ihr habt nicht nur ein Wirtshaus geführt – ihr habt einen Ort geschaffen, an dem sich Menschen wohlgefühlt haben“, heißt es in der Abschiedsbotschaft.

Letzte Gelegenheit bis 30. Oktober

Wer sich noch persönlich von der Familie verabschieden möchte, hat dafür nicht mehr lange Zeit. Bis einschließlich Freitag, 30. Oktober 2026, besteht noch die Möglichkeit, im Gasthaus vorbeizuschauen. Der Wirtschaftsverein empfiehlt allen, die noch einmal dort essen und die vertraute Atmosphäre genießen möchten, rechtzeitig einen Tisch zu reservieren. Doch wie geht es mit dem Gasthaus weiter? Auch wenn die Familie Lichtenstöger nach 64 Jahren aus der Gastronomie ausscheidet, muss das nicht das endgültige Aus für das Wirtshaus bedeuten. In seiner Abschiedsbotschaft spricht der Wirtschaftsverein ausdrücklich von einem neuen Wirt, dem man alles Gute wünsche.