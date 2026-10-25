Erste „Wiener Dackel-Parade“ findet am Sonntag statt

Kurze Beine, große Mission: Hunderte Dackel erobern heute erstmals die Wiener Straßen. Was in Metropolen wie London und Paris längst Kult ist, feiert an diesem Sonntag seine Wien-Premiere.

Los geht der Dackel-Walk beim Würstelstand Spittelau, Ziel ist der Augarten im 2. Bezirk.

Los geht der Dackel-Walk beim Würstelstand Spittelau, Ziel ist der Augarten im 2. Bezirk.

Premiere in Wien: Am heutigen Sonntag, dem 25. Oktober 2026, startet erstmals der „Wiener Wiener Walk“. Zu dem Dackel-Spaziergang werden mehrere hundert Vierbeiner mit ihren Halterinnen und Haltern erwartet. Das Event dient dem Austausch unter Fans der Rasse und sammelt zugleich Spenden für den Tierschutz.

In europäischen Großstädten wie London oder Paris bereits bewährt

Was in Metropolen wie London oder Paris schon Trend ist, kommt nun nach Wien. Zum „Ersten Wiener Wiener Walk“ an diesem Wochenende sind alle Dackel und Dackelmischlinge herzlich eingeladen. Los geht es um 15.00 Uhr beim Würstelstand in Spittelau, der Abmarsch ist für 16.00 Uhr geplant, das Ziel der Hundespielplatz im Augarten.

Ernster Hintergrund: Bewusstsein für rassetypische Leiden

Nach dem Vorbild bekannter Charity-Fahrten veranstalten Jakob Trost und Christina Massing den „Ersten Wiener Wiener Walk“, um Spenden für den Tierschutz zu sammeln. Die Aktion soll das Bewusstsein für rassetypische Leiden schärfen: Wegen ihres Körperbaus sind Dackel besonders anfällig für Bandscheibenvorfälle, Lähmungen und Gelenkschmerzen. Die Teilnahme kostenlos.