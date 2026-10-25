120 statt 50 km/h: Jetzt droht Raser in Wien sogar die Autobeschlagnahme

Erlaubt waren gerade einmal 50 km/h, doch ein Autofahrer war in Wien mit unglaublichen 120 km/h unterwegs. Die Polizei erwischte ihn am Samstagabend. Jetzt droht dem Lenker nicht nur der Führerscheinentzug.

Mitten im Wiener Stadtgebiet mit 120 km/h unterwegs und das dort, wo eigentlich nur Tempo 50 erlaubt ist. Genau einen solchen Fall deckte die Wiener Polizei am Samstagabend auf. Bei einer Schwerpunktkontrolle ging den Beamten auf der Laaer Berg Straße in Favoriten ein Autofahrer ins Netz, der deutlich zu schnell unterwegs war. Für den Lenker könnte die Fahrt nun weitreichende Konsequenzen haben.

Mit 120 km/h durch die 50er-Zone

Gegen 22 Uhr führte die Landesverkehrsabteilung Wien Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde ein Auto auf der Laaer Berg Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts mit 120 km/h gemessen. Erlaubt waren an dieser Stelle allerdings nur 50 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz blieb laut Polizei eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h übrig. Die Polizei kündigte an, ein Führerscheinentzugsverfahren einzuleiten. Doch damit könnte es für den Lenker noch nicht getan sein. Unter bestimmten Voraussetzungen droht ihm auch die Beschlagnahme seines Fahrzeugs. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist derzeit noch offen.