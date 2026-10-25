Schwerer Radunfall in Wien: 21-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Ein Radausflug endete am Samstag in Wien mit einem schweren Unfall. Zwei Radfahrer stießen auf der Donaupromenade zusammen. Eine 21-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Radfahrer kollidierten auf der Donaupromenade in Wien-Döbling am Samstagnachmittag miteinander und stürzten. Besonders schwer traf es eine 21-jährige Frau: Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden.

Radfahrer kamen sich in S-Kurve entgegen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 29-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad stadteinwärts unterwegs. Er fuhr gemeinsam mit zwei Freunden, von denen einer vor und einer hinter ihm radelte. Zur selben Zeit war eine 21-Jährige in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Vor ihr fuhr ihr Bruder. Als sich die Radfahrer einer S-Kurve näherten, passierte der Unfall: Der 29-Jährige und die 21-Jährige stießen zusammen. Beide verloren durch die Kollision das Gleichgewicht und kamen zu Sturz. Während der 29-Jährige bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitt, wurde die junge Frau lebensgefährlich verletzt. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung. Anschließend wurde die 21-Jährige in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.