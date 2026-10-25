Fußgängerin (84) in Lebensgefahr: „Haben einen Schal benutzt, um Blutung zu stoppen“

Dramatische Szenen am Kreilplatz in Wien: Während eine 84-jährige Fußgängerin nach einer Kollision mit schwersten Verletzungen auf dem Asphalt lag, zögerten aufmerksame Passanten nicht und leisteten Erste Hilfe.

Die Seniorin wurde mit der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Die Seniorin wurde mit der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Am Samstagnachmittag, dem 24. Oktober 2026, ist es am Kreilplatz im 19. Wiener Gemeindebezirk zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 84-jährige Seniorin wurde dabei von einem zurücksetzenden Auto erfasst und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein 5 Minuten-Leser war zufällig anwesend und begann sofort mit einer Herzdruckmassage.

84-Jährige von Auto erfasst

Gegen 16 Uhr war eine 42-jährige Autofahrerin auf der Grinzinger Hauptstraße unterwegs und bog in Richtung Kreilplatz ab. Als sie die Zufahrt zu einer Tiefgarage verfehlte, setzte sie ihr Fahrzeug zurück, um die Einfahrt dennoch zu erreichen. Zur selben Zeit beabsichtigte eine 84-jährige Fußgängerin, die von der Boschstraße kommend unterwegs war, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem zurückrollenden Auto. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß zurückgeschleudert und erlitt schwerste Verletzungen.

Augenzeuge: „War gerade mit dem Hund unterwegs, bin sofort zu ihr hin!“

Ein Augenzeuge wandte sich an die 5 Minuten-Redaktion. Er war gerade mit dem Hund unterwegs, als sich der Vorfall ereignete. Der junge Mann zögerte nicht und begann unverzüglich mit einer Herzdruckmassage. Auch weitere aufmerksame Passanten reagierten sofort und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. „Die Frau blutete schwer am Hinterkopf. Eine Passantin gab uns ihren blauen Schal, damit wir die Blutung eindämmen konnten“, schildert der 5 Minuten-Leser.

©5 Minuten Der Unfall ereignete sich vor dem Einkaufszentrum Q19 in Wien.

In extrem kritischem Zustand ins Krankenhaus transportiert

Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde die Frau in kritischem Zustand in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. „Ich hoffe, sie kommt durch!“, bangt der Augenzeuge abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 11:15 Uhr aktualisiert