Razzia auf Wiens Straßen: Festnahmen, Schnellrichter und Hunderte Strafmandate

Die Landesverkehrsabteilung Wien (LVA) kontrollierte gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizeikommanden, Experten der Landesfahrzeugprüfstelle sowie der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien intensiv das Verkehrsgeschehen.

Bei einer groß angelegten verkehrsrechtlichen Schwerpunktaktion hat die Wiener Exekutive am Freitag, dem 23. Oktober 2026, eine umfassende Bilanz gezogen: Hunderte Anzeigen, zahlreiche Führerscheinabnahmen und stillgelegte Fahrzeuge waren das Ergebnis eines behördenübergreifenden Großeinsatzes im gesamten Stadtgebiet.

Massenhafte Geschwindigkeitsübertretungen und Scheinabnahmen

Ein Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf überhöhten Geschwindigkeiten und der Fahrtüchtigkeit der Lenker. Allein im Bereich der Temposünder verzeichnete die Exekutive 567 Anzeigen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. In 13 Fällen überschritten Fahrer das Limit so gravierend, dass der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen werden musste.

Auch Alkohol- und Suchtmittelkontrollen bildeten einen wesentlichen Schwerpunkt: 719 Alkovortests sowie 11 Alkomattests wurden durchgeführt.

7 Anzeigen ergingen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss; drei Personen verweigerten den Alkomattest gänzlich.

7 Führerscheine wurden wegen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtmittel abgenommen.

Mehrere Lenker widersetzten sich weiterführenden Kontrollen: Drei Personen verweigerten die amtsärztliche Untersuchung, eine Person die angeordnete Blutabnahme. Zudem kam es zu zwei Sicherstellungen von Suchtmitteln.

Mängel, illegales Tuning und Lärm

Gemeinsam mit den Prüfern der Landesfahrzeugprüfstelle nahm die Polizei den technischen Zustand der Fahrzeuge unter die Lupe. 13 Fahrzeuge wurden direkt zur detaillierten Überprüfung vorgeführt. 171 Anzeigen wurden wegen unerlaubter technischer Veränderungen (illegales Tuning) erstattet. 113 Anzeigen betrafen gravierende technische Mängel. In 11 Fällen war die Verkehrssicherheit so massiv gefährdet, dass die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen wurden. Zudem wurden zwei Lärmmessungen vorgenommen.

Zwei Festnahmen und Schnellrichter vor Ort

Der Einsatz beschränkte sich nicht nur auf Straßenverkehrsdelikte. Neben 393 Organstrafverfügungen und 342 weiteren verkehrsrechtlichen Anzeigen kam es zu zwei Festnahmen – jeweils eine nach dem Verwaltungsstrafgesetz und eine nach dem Fremdenpolizeigesetz. Vier Personen wurden erwischt, wie sie ganz ohne gültige Lenkberechtigung am Steuer saßen. Der Einsatz beschränkte sich nicht nur auf Straßenverkehrsdelikte. Neben 393 Organstrafverfügungen und 342 weiteren verkehrsrechtlichen Anzeigen kam es zu zwei Festnahmen – jeweils eine nach dem Verwaltungsstrafgesetz und eine nach dem Fremdenpolizeigesetz. Vier Personen wurden erwischt, wie sie ganz ohne gültige Lenkberechtigung am Steuer saßen.