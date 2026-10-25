Vier Unbekannte attackieren Mann am Schwedenplatz: Schüsse fallen

Gewalt-Eskalation im Wiener Nachtleben: Am Schwedenplatz sind in der Nacht auf Sonntag Schüsse gefallen. Vier Unbekannte gingen plötzlich auf einen 22-Jährigen los, schlugen brutal zu und betätigten eine Schreckschusswaffe.

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, den 25. Oktober 2026, ist es am Wiener Schwedenplatz zu einer großen Schlägerei gekommen. Darüber berichtet zuerst die „Heute“. Wie die LPD Wien auf Nachfrage gegenüber 5 Minuten mitteilt, sollen vier Unbekannte einen 22-jährigen Mann in der Innenstadt plötzlich angegriffen haben und danach geflüchtet sein.

Schüsse aus Schreckschusspistole abgefeuert

Das 22-jährige Opfer befand sich in Begleitung von Freunden, als er von den Tätern unverhofft attackiert wurde. Die Angreifer sollen dem Heranwachsenden mehrfach Faustschläge ins Gesicht versetzt haben. Dabei sollen laut Polizei auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert worden sein. Die Unbekannten flüchteten danach. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Die Polizei ermittelt.