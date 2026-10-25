Dreiste Masche in Wiener City: Taschendiebe gaben sich als Elfjährige aus

In der Wiener Innenstadt häuften sich binnen kürzester Zeit die Diebstahlsanzeigen, bis Zivilbeamte der Polizei kurzen Prozess machten und ein Trio auf frischer Tat ertappten.

Eine auffällige Diebstahlsserie hat am Freitagnachmittag, dem 24. Oktober 2026, im ersten Wiener Gemeindebezirk zu einem schnellen Fahndungserfolg geführt. Nachdem sich auf einer Polizeiinspektion innerhalb kürzester Zeit die Anzeigen wegen Taschendiebstahls häuften, reagierten die Ermittler sofort: Zivilbeamte legten sich am Tatort auf die Lauer.

Zwei junge Frauen und ein Bursch bedrängten ältere Dame: Behaupteten, 11 Jahre alt zu sein

Schon nach wenigen Minuten beobachteten die Polizisten drei Verdächtige: Zwei junge Frauen und einen Burschen, wie sie eine ältere Dame bedrängten. Das Trio wurde auf frischer Tat angehalten. Ohne Ausweise konfrontiert, versuchten sich die Verdächtigen mit einer dreisten Schutzbehauptung herauszureden: Alle drei behaupteten steif und fest, erst elf Jahre alt und damit strafunmündig zu sein.

Amtsarzt bringt Wahrheit ans Licht

Die Beamten schalteten umgehend einen Amtsarzt ein – mit klarem Ergebnis: Eine der Verdächtigen stellte sich nach einem internationalen Lichtbildabgleich als mutmaßlich 19-jährige Kroatin heraus. Bei ihrer Komplizin, einer Italienerin, stellte der Amtsarzt ein Mindestalter von 15 Jahren fest. Lediglich der dritte Verdächtige, ebenfalls italienischer Staatsbürger, dürfte tatsächlich elf Jahre alt sein.

Videoauswertungen zeigen Trio bei mehreren Diebstählen

Videoauswertungen überführten das Trio kurz darauf bei mehreren Diebstählen. Der Elfjährige wurde zudem von einem Polizisten wiedererkannt, er soll am selben Tag bereits an einem versuchten Coup in einem Modegeschäft beteiligt gewesen sein. Die beiden älteren Frauen wurden vorläufig festgenommen. Da der elfjährige Bursche ohne Erziehungsberechtigte in Österreich unterwegs war, wurde er den Wiener Kinder- und Jugendhilfen (MA 11) übergeben. Die Ermittlungen laufen weiter.