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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man die votivkirche in wien.
So könnte das Wetter in Wien am Nationalfeiertag aussehen.
Wien
25/10/2026
Vorhersage

Nationalfeiertag bringt schönes Wetter in Wien

Der 26. Oktober verspricht viel Sonne, zwischendurch ziehen ein paar Wolken bei teilweise lebhaftem Wind vorbei.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)
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Am Feiertag überwiegt der Sonnenschein, nur vorübergehend gibt es etwas mehr Wolken am Himmel. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht teilweise lebhaft. Am morgen hat es um die sieben Grad, im Tagesverlauf werden es noch bis zu 13 Grad, so die GeoSphere Austria.

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