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Nationalfeiertag bringt schönes Wetter in Wien
Der 26. Oktober verspricht viel Sonne, zwischendurch ziehen ein paar Wolken bei teilweise lebhaftem Wind vorbei.
Am Feiertag überwiegt der Sonnenschein, nur vorübergehend gibt es etwas mehr Wolken am Himmel. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht teilweise lebhaft. Am morgen hat es um die sieben Grad, im Tagesverlauf werden es noch bis zu 13 Grad, so die GeoSphere Austria.
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