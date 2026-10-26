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Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Polizeiauto
Die Polizei stand in Wien-Margareten im Einsatz.
Wen / 5. Bezirk
26/10/2026
Sonntagnachmittag

45-Jähriger droht Familie mit Umbringen, kann sich dann an nichts erinnern

Die Wiener Polizei wurde Sonntagnachmittag, am 25. Oktober 2026 gegen 16.35 Uhr, nach Margareten gerufen, weil dort ein 45-jähriger Österreicher seine Familie mit dem Umbringen bedroht haben soll.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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In weiterer Folge soll es daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 16-jährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung gekommen sein. Die verständigten Polizeibeamten haben daraufhin den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Wie sich herausstellte, dürfte der 45-Jährige vor dem Vorfall größere Mengen Alkohol getrunken haben. Bei der Vernehmung gab er später an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, weitere Ermittlungen laufen derzeit.

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