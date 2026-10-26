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auf dem bild von 5min.at sieht man fahrräder in wien.
Nach einem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl laufen polizeiliche Ermittlungen.
Wien / 10. Bezirk
26/10/2026
Fahrraddiebstahl

Auf frischer Tat ertappt: 23-Jähriger wollte Fahrräder stehlen

Ein mutmaßlicher Fahrraddiebstahl in Wien-Favoriten wurde durch zwei Zeugen verhindert. Die alarmierten Polizisten nahmen einen 23-Jährigen fest und stellten bei ihm eine Zange sowie ein Messer sicher.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Zwei Personen beobachteten am 25. Oktober 2026 um kurz nach 16 Uhr im Innenhof eines Mehrparteienhauses einen Mann, der sich an den abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Die alamierten Beamten trafen den 23-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann soll zuvor versucht haben, die Sperrvorrichtung von zweier aneinandergeketteter Fahrrädern mit einer Zange zu durchtrennen. Bei einer Durchsuchung wurde im Hosenbund des Mannes ein Messer entdeckt. Sowohl die Zange als auch das Messer wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freien Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Auf dem Bild von 5min.at sieht man eine Zange und ein Messer.
©Landespolizeidirektion Wien
Eine Zange und ein Messer wurden bei dem Mann sichergestellt.
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