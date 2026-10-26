Auf frischer Tat ertappt: 23-Jähriger wollte Fahrräder stehlen

Zwei Personen beobachteten am 25. Oktober 2026 um kurz nach 16 Uhr im Innenhof eines Mehrparteienhauses einen Mann, der sich an den abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Die alamierten Beamten trafen den 23-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann soll zuvor versucht haben, die Sperrvorrichtung von zweier aneinandergeketteter Fahrrädern mit einer Zange zu durchtrennen. Bei einer Durchsuchung wurde im Hosenbund des Mannes ein Messer entdeckt. Sowohl die Zange als auch das Messer wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freien Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

©Landespolizeidirektion Wien Eine Zange und ein Messer wurden bei dem Mann sichergestellt.