Junger Wiener (17) versteckt Drogen unter seinen Füßen
Am Keplerplatz in Wien-Favoriten wurde Sonntagvormittag, am 25. Oktober gegen 10.15 Uhr, ein 17-Jähriger kontrolliert und anschließend in eine nahe gelegene Polizeiinspektion gebracht.
Beim 17-jährigen Österreicher wurde nämlich eine geringe Menge an Drogen gefunden. Als er in der Polizeiinspektion anschließend weiter durchsucht wurde, versuchte er weitere Drogen unter seinen Füßen zu verstecken und weigerte sich, diese zu heben. Außerdem beschimpfte er die Beamten vor Ort, spuckte ihnen vor die Füße, schrei laut und gestikulierte wild. Obwohl er mehrmals dazu aufgefordert wurde, stoppte er das auch nicht, weshalb ihn die Polizisten vorläufig festnahmen. „Der Jugendliche wurde mehrfach angezeigt“, heißt es in der Aussendung abschließend.