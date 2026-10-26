In Auto eingebrochen: 15-Jähriger von Besitzer verfolgt, Polizei schreitet ein

Im Bereich des Gutraterplatzes in Wien-Ottakring ist es in der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober kurz nach Mitternacht, zu einem Einbruch in ein Auto gekommen. Ein 15-Jähriger wurde festgenommen.

Der 15-jährige Österreicher wurde dabei vom Geschädigten auf frischer Tat ertappt und nach kurzer Verfolgung angehalten, heißt es nun seitens der Polizei. Eine Streife wurde dabei auf das Handgemenge aufmerksam und begab sich sofort zum Ort des Geschehens. Den Jugendlichen hat man daraufhin eben festgenommen, zwei weitere unbekannte Tatverdächtige konnten flüchten. Beim Festgenommenen wurde kein Diebesgut gefunden. Er wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt, weitere Ermittlungen sind derzeit im Gange, heißt es seitens der Beamten in einer Aussendung abschließend.