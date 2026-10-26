21-Jähriger verletzt bei Festnahme zwei Polizisten, droht einem weiteren

Vor Ort verhielt sich der 21-jährige Bewohner daraufhin aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Die ebenfalls anwesende Freundin des Mannes hat angegeben, zuvor von ihm geschlagen worden zu sein, im Zuge der Amtshandlung wurde der 21-Jährige immer aggressiver. Daher wurde er von der Polizei vorerst festgenommen. Dabei verletzte er zwei der Beamten, die ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Nachdem er festgenommen war, drohte er außerdem noch einem weiteren Polizisten. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.