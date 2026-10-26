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Das Bild auf 5min.at zeigt die Polizei mit Blaulicht in der Nacht vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion.
Die Polizei stand in der Nacht auf Samstag im Einsatz.
Wien / 23. Bezirk
26/10/2026
Nacht auf Samstag

21-Jähriger verletzt bei Festnahme zwei Polizisten, droht einem weiteren

In der Nacht auf Samstag, 24. Oktober 2026 gegen 1.10 Uhr, wurden Beamte aus Wien-Liesing wegen eines lautstarken Streits zu einer Wohnung im Bereich Altmannsdorf gerufen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Vor Ort verhielt sich der 21-jährige Bewohner daraufhin aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Die ebenfalls anwesende Freundin des Mannes hat angegeben, zuvor von ihm geschlagen worden zu sein, im Zuge der Amtshandlung wurde der 21-Jährige immer aggressiver. Daher wurde er von der Polizei vorerst festgenommen. Dabei verletzte er zwei der Beamten, die ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Nachdem er festgenommen war, drohte er außerdem noch einem weiteren Polizisten. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

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