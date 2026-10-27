Kopftuch verweigert: Mädchen muss vor eigener Familie untertauchen

Weil sie kein Kopftuch tragen wollte, soll eine Jugendliche in Wien ein jahrelanges Martyrium erlebt haben. Heute hat die 17-Jährige den Absprung geschafft, doch die Angst vor ihrer eigenen Familie bleibt.

Eine eigene Band, der Traum von einer Friseurlehre und ein neues Leben in einer betreuten Wohngemeinschaft: Hinter der 17-jährigen Aylin (Name geändert) liegt ein Albtraum, der mit ihrem 14. Geburtstag begann. Damals forderte ihr strenggläubiger Vater, dass das Mädchen ab sofort ein Kopftuch tragen müsse. Als sie sich weigerte, eskalierte der Streit im Wohnzimmer völlig: Selbst die Großmutter im Irak wurde per Telefon zugeschaltet, um Druck auf das weinende Kind auszuüben.

Gewalt, Drohungen und ein Gürtel

Die Weigerung des Mädchens löste eine Welle des Hasses aus. Verwandte beschimpften die Schülerin wüst und drohten ihr mit religiösen Strafen. Doch es blieb nicht bei bösen Worten: Der Vater griff laut Aylin regelmäßig zu Hand und Gürtel, bewarf sie mit Gegenständen. Der Tiefpunkt folgte bei einem brutalen Angriff im Freien, als das Mädchen ihr Smartphone nicht aushändigen wollte: „Da hat er mich an den Haaren ins Haus gezogen und meinen Kopf gegen die Wand gedroschen“, berichtet die Betroffene gegenüber der „Kronen Zeitung“. Anschließend demolierte der Angreifer das Mobiltelefon.

Lehrerin rettete die Schülerin

Die Rettung brachte schließlich der Mut einer Pädagogin. Nachdem sich die damals sichtlich verletzte Schülerin am Folgetag einer Lehrerin anvertraute, schlug diese sofort beim Jugendamt Alarm. Die Spitalsdiagnose: Gehirnerschütterung. Gemeinsam mit der Pädagogin gelang bei einem Schulausflug die heimliche Flucht vor den Angehörigen. Die Behörden handelten prompt und entzogen den Erziehungsberechtigten das Sorgerecht. Begleitet von der Opferschutzorganisation „Orient Express“ baute sich Aylin eine völlig neue Existenz auf.

Neuanfang an geheimem Ort

Heute will die 17-Jährige mit ihrer Vergangenheit und auch dem Glauben nichts mehr zu tun haben, wie sie der „Krone“ schilderte. Ihren aktuellen Aufenthaltsort muss sie aus Sicherheitsgründen streng geheim halten, jeglicher Kontakt zu ihren Eltern ist endgültig abgebrochen.