Wien: 17-Jähriger soll Mann Pistole an Kopf gehalten haben

Weil er einem Buben helfen wollte, geriet ein 25-Jähriger in der Wiener Innenstadt in eine gewalttätige Auseinandersetzung. Ein 17-Jähriger soll ihm dabei eine Luftdruckpistole an den Kopf gehalten und mehrmals abgedrückt haben.

Ein 17-Jähriger soll einem 25-Jährigen in der Wiener Innenstadt eine Luftdruckpistole an den Kopf gehalten und mehrmals abgedrückt haben. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Ein 17-Jähriger soll einem 25-Jährigen in der Wiener Innenstadt eine Luftdruckpistole an den Kopf gehalten und mehrmals abgedrückt haben. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

In der Nacht auf Montag, den 26. Oktober 2026, kam es gegen 0.30 Uhr in der Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt zu einem gewalttätigen Vorfall. Ein 17-Jähriger (staatenlos) steht im Verdacht, gemeinsam mit einem 20-jährigen Syrer und drei bislang unbekannten Tätern einen 25-Jährigen mit Faustschlägen verletzt zu haben. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Jugendliche dem Mann eine Luftdruckpistole an den Kopf gehalten und mehrmals abgedrückt haben. Der 25-Jährige konnte sich laut Polizei rechtzeitig wegducken und blieb durch die Schussabgaben unverletzt.

Buben angesprochen

Doch wie kam es überhaupt zu der Auseinandersetzung? Der 25-Jährige schilderte gegenüber der Polizei, dass er zuvor mit seinem 21-jährigen Freund in der Innenstadt unterwegs war. Dabei beobachtete er nach eigenen Angaben eine Gruppe, die versuchte, einem Buben unter Zwang etwas zu verkaufen. Als der Mann den Buben daraufhin ansprach, reagierten die Gruppenmitglieder laut seiner Schilderung aggressiv. Zunächst verließ die Gruppe jedoch den Ort. Bei einem späteren Zusammentreffen kam es laut Polizei schließlich zu den Schlägen und der Bedrohung mit der Luftdruckpistole.

Zwei Verletzte

Neben dem 25-Jährigen wurde auch sein 21-jähriger Begleiter verletzt. Einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen soll ihn gestoßen und dadurch am Knöchel verletzt haben. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt. Der 21-Jährige musste aufgrund seiner Knöchelverletzung in ein Spital gebracht werden.

Zwei Festnahmen

Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien wurden während ihres Streifendienstes auf den Vorfall aufmerksam. Sie nahmen den 17-Jährigen und den 20-Jährigen fest. Zudem stellten die Beamten die Luftdruckpistole sowie eine geringe Menge Cannabis sicher. Der 17-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Ermittlungen laufen

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt weiterhin zu drei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien mit.