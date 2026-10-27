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/ ©LPD Wien
Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwerksartikel
Insgesamt stellten die Polizisten 254 pyrotechnische Gegenstände sicher.
Wien/21. Bezirk
27/10/2026
Polizeieinsatz

254 illegale Böller sichergestellt: Teenager in Wien erwischt

Im Zuge einer Schwerpunktaktion gegen illegale Pyrotechnik führten Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf Kontrollen durch.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Züge gelegt, die aus dem benachbarten Tschechien nach Wien kamen. Insgesamt wurden acht Züge kontrolliert.

Drei Jugendliche aufgeflogen

Im Zuge der Kontrollen wurden bei drei Jugendlichen im Alter von zwölf beziehungsweise 16 Jahren zahlreiche pyrotechnische Gegenstände vorgefunden und sichergestellt. Darunter befanden sich unter anderem pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F2, F4 und P1 sowie Produkte mit verbotenem Blitzknallsatz.

Insgesamt 254

Darüber hinaus entdeckten die Beamten in einem Mistkübel eines Zuges weitere pyrotechnische Gegenstände. Diese konnten keiner Person zugeordnet werden. Insgesamt stellten die Polizisten 254 pyrotechnische Gegenstände sicher. Die entsprechenden verwaltungsrechtlichen Anzeigen wurden erstattet.

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