Kinder mit „Pistole“ bedroht: Zeugen stoppen Betrunkenen

Großer Schock gestern Nachmittag in einem Wiener Mehrparteienhaus: Ein stark alkoholisierter 42-jähriger Mann soll im Innenhof der Wohnhausanlage mehrere spielende Kinder mit einer Schreckschusspistole bedroht haben.

In Wien-Brigittenau kam es zu einem verstörenden Vorfall in einem Mehrparteienhaus.

In Wien-Brigittenau kam es zu einem verstörenden Vorfall in einem Mehrparteienhaus.

Als der Mann die Waffe zog und auf die Minderjährigen richtete, griffen mehrere Zeugen im Hof beherzt ein. Sie schritten dazwischen, nahmen dem 42-Jährigen den Gegenstand ab ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte an.

Messer sichergestellt: Rund 1,8 Promille intus

Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Dresdner Straße übernahmen den Tatverdächtigen und nahmen ihn noch an Ort und Stelle fest. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Polizisten neben der Schreckschusspistole zusätzlich ein Küchenmesser. Beide Waffen wurden umgehend sichergestellt. Ein durchgeführter Alkomattest ergab bei dem Verdächtigen einen Wert von rund 1,8 Promille.

Waffenverbot verhängt – Täter will sich nicht erinnern

Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 42-Jährige wenig kooperativ und gab an, sich aufgrund seines Zustands an den gesamten Vorfall nicht mehr erinnern zu können. Gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 11:33 Uhr aktualisiert