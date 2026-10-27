Opfer hilfsbereit: Wiener Trio raubt Handy und zückt Waffen

Eine scheinbar harmlose Frage nach der Uhrzeit endete am Nationalfeiertag in Wien in einem handfesten Kriminalfall: Gegen 22 Uhr sprachen drei junge Männer (18, 19 und 20 Jahre alt) einen 25-Jährigen auf offener Straße an.

Als dieser hilfsbereit sein Smartphone zückte, schlug das Trio zu. Einer der Männer riss ihm das Handy blitzschnell aus der Hand. Doch damit nicht genug: Als sich das Opfer, dessen Begleiter und ein Zeuge wehren wollten, zückten die Tatverdächtigen plötzlich zwei Pistolen sowie ein Messer und bedrohten die Männer massiv, bevor sie die Flucht ergriffen.

Trio bestreitet Tat

Sofort lief eine Großfahndung an. Einsatzkräfte der Stadtpolizeikommanden Josefstadt und Ottakring machten gemeinsam mit der Eliteeinheit WEGA Jagd auf die Flüchtigen – mit Erfolg: In der Treustraße in Wien-Brigittenau klickten die Handschellen. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten allerdings weder Schusswaffen noch das Messer sicherstellen. Das Trio bestreitet die Tat. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die drei Tatverdächtigen auf freiem Fuß angezeigt.