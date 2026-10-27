Mit Elektroschocker bedroht: Jugendliche rauben Hotel in Wien aus

Zwei Jugendliche sollen am Montagmorgen (26. Oktober) eine Hotelrezeptionistin in Wien mit einem Elektroschocker bedroht und eine Geldlade geraubt haben. Die Polizei sucht nun nach den beiden Verdächtigen.

Zwei Jugendliche sollen eine 28-jährige Hotelrezeptionistin in Wien mit einem Elektroschocker bedroht und eine Geldlade geraubt haben. Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen.

Zwei Jugendliche sollen eine 28-jährige Hotelrezeptionistin in Wien mit einem Elektroschocker bedroht und eine Geldlade geraubt haben. Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, kam es gegen 5.15 Uhr zu einem Raub in einem Hotel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Zwei bislang unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht, eine 28-jährige Rezeptionistin mit einem Elektroschocker bedroht zu haben. Anschließend sollen sie die Geldlade geraubt haben. Danach flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien vom Dienstag hervor.

Polizei sucht Täter

Die beiden Verdächtigen sollen noch sehr jung sein. Einer von ihnen wird auf etwa 14 Jahre geschätzt und soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein. Der zweite Jugendliche dürfte zwischen 14 und 16 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Beide werden als männlich mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie trugen schwarze Jacken mit Kapuzen sowie schwarze Schuhe.

Auffällige Rucksäcke

Unterscheiden lassen sich die beiden Verdächtigen laut Polizei unter anderem anhand ihrer Rucksäcke. Der jüngere Tatverdächtige soll einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas getragen haben. Sein Begleiter hatte demnach einen schwarzen Rucksack der Marke „The North Face“ bei sich. Der zweite Jugendliche soll außerdem den Elektroschocker mitgeführt haben, mit dem die Rezeptionistin bedroht worden sein soll.

Hinweise erbeten

Unmittelbar nach dem Vorfall leiteten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus eine Sofortfahndung ein. Diese verlief allerdings ohne Erfolg. Inzwischen hat das Landeskriminalamt Wien die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise, die zur Klärung des Raubes beitragen könnten. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den gesuchten Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-33800 beim Landeskriminalamt Wien zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.