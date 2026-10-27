Riesige Rauchsäule: Feuerwehr-Einsatz in Schwechat

In Schwechat kam es am 27. Oktober zu einem Brand am Gelände der OMV-Raffinerie. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Dichter Rauch war wie auf diesem Symbolbild zu sehen.

Dichter Rauch war wie auf diesem Symbolbild zu sehen.

Auf dem OMV-Betriebsgelände in Schwechat brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus, das bestätigte die Feuerwehr Schwechat. Auch die dortige Betriebsfeuerwehr rückte aus, und bekämpft das Feuer. Eine große Rauchsäule steigt auf, und ist weithin zu sehen.

Feuerwehren bringen Brand unter Kontrolle

Mittlerweile dürfte der Brand unter Kontrolle sein, berichtet Mein Bezirk. Über das genaue Schadensausmaß und ob Personen auch betroffen waren, ist vorerst noch nicht bekannt.