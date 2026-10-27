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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt den Flughafen Wien-Schwechat und Rauchschwaden
Dichter Rauch war wie auf diesem Symbolbild zu sehen.
Schwechat
27/10/2026
Brand

Riesige Rauchsäule: Feuerwehr-Einsatz in Schwechat

In Schwechat kam es am 27. Oktober zu einem Brand am Gelände der OMV-Raffinerie. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Auf dem OMV-Betriebsgelände in Schwechat brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus, das bestätigte die Feuerwehr Schwechat. Auch die dortige Betriebsfeuerwehr rückte aus, und bekämpft das Feuer. Eine große Rauchsäule steigt auf, und ist weithin zu sehen.

Feuerwehren bringen Brand unter Kontrolle

Mittlerweile dürfte der Brand unter Kontrolle sein, berichtet Mein Bezirk. Über das genaue Schadensausmaß und ob Personen auch betroffen waren, ist vorerst noch nicht bekannt.

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