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Foto auf 5min.at zeigt das Klinikum Donaustadt
Der Syrer konnte aus dem Klinikum Donaustadt davonlaufen.
Wien
27/10/2026
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13-jähriger Serienstraftäter flüchtet aus Wiener Krankenhaus

Ein 13-jähriger Bewohner einer Besserungs-WG wurde zunächst mit Schmerzen ins Krankenhaus gebracht. Dort ergriff er dann die Flucht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Ein 13-jähriger Bewohner der „Auszeit-WG“ für strafunmündige Jugendliche wurde am Montag wegen Schmerzen ins Krankenhaus nach Donaustadt gebracht. Allerdings schaffte er es dann am Dienstag aus der Krankenanstalt davonzulaufen, er sei aktuell noch abgängig, bestätigt die Wiener Landespolizeidirektion. Wie genau der junge Syrer entwischen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Einrichtung für junge Straftäter

Seit Mitte Juli gibt es die „Auszeit-WG“ in Wien-Simmering. Dort können strafunmündige Jugendliche untergebracht und auch therapiert werden. Laut Berichten von der Kronen Zeitung dürfte der 13-Jährige sich in der WG allerdings nicht gebessert haben. Ihm werden zahlreiche Raubüberfälle zur Last gelegt.

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