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Das Bild auf 5min.at zeigt Wolken über Wien.
Wolken verdecken am Mittwoch bald die Sonne.
Wien
27/10/2026
um die 13 Grad

Wien-Vorhersage: Das Wetter schwingt im Laufe des Tages um

Der Verlauf des 28. Oktobers bringt einiges mit. Am Vormittag strahlt die Sonne, gegen Mittag kann es regnen, am Nachmittag überwiegen die Wolken.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)
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Zur Wochenmitte gibt es am Morgen viel Sonnenschein, doch im Laufe des Vormittags kommen aus Westen dichte Wolkenfelder einer Kaltfront auf. Zur Mittagszeit sind ein paar Regentropfen möglich, am Nachmittag überwiegen dichte Wolken. Der Wind weht nur schwach, berichtet die GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 Grad.

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