Richterin gratuliert Neonazi zum Geburtstag und spricht ihn frei

Geburtstagsglückwünsche von der Richterin und ein Freispruch trotz einschlägiger Vorstrafen: Ein Wiederbetätigungsprozess gegen einen bekannten Neonazi sorgt beim "Mauthausen Komitee Österreich" für absolute Fassungslosigkeit.

Der 42-Jährige gab an, längst aus der Szene ausgestiegen zu sein.

Der 42-Jährige gab an, längst aus der Szene ausgestiegen zu sein.

Vor dem Wiener Landesgericht musste sich vergangene Woche ein einschlägig bekannter führender Kopf der rechtsextremen Szene verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte über den engen Weggefährten von Gottfried Küssel bereits bei dessen Verurteilung nach dem Verbotsgesetz im Jahr 2022 geurteilt: „Mehr Neonazi geht nicht!“

SS-Totenkopf, verfremdete Reichskriegsflagge, illegale Waffen

Die neuerliche Anklage stützte sich wieder auf das Verbotsgesetz: Dem Beschuldigten wurde zur Last gelegt, eine Kutte der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung „Unsterblich Wien“ getragen zu haben, versehen mit einem SS-Totenkopf sowie einer abgewandelten Reichskriegsflagge. Neben sichergestelltem, umfangreichem NS-Propagandamaterial musste er sich zudem wegen des illegalen Besitzes von Waffen verantworten.

Richterin gratuliert dem Angeklagten gleich zweimal zum Geburtstag

Fassungslos reagierten zwei Prozessbeobachter von „Stoppt die Rechten“ auf den Verhandlungsverlauf: Wie das MKÖ am Mittwoch berichtet, beglückwünschte die vorsitzende Richterin gleich zu Beginn – und auch nochmals zum Abschluss – den Neonazi auffallend herzlich zum Geburtstag. Diese befremdliche Haltung soll sich durch die gesamte, einseitig geführte Verhandlung gezogen haben.

Angeklagter: „Habe Bedeutung der Symbole auf meiner Kutte nicht gekannt“

Der 42-Jährige stellte sich als längst ausgestiegen dar und beteuerte, weder die Bedeutung der Symbole auf seiner Kutte gekannt noch von dem NS-Material im eigenen Wohnzimmer gewusst zu haben. Damit hatte er schließlich Erfolg: Es gab laut MKÖ lediglich eine kritisch gestellte Nachfrage einer Ersatzgeschworenen. Die Geschworenen sprachen den Angeklagten schließlich vom Vorwurf der nationalsozialistischen Wiederbetätigung frei; lediglich für den unstrittigen illegalen Waffenbesitz fasste er drei Monate bedingt aus.

Ähnlicher Fall erst im August

Das Urteil wiegt umso schwerer im Vergleich zu einem früheren Fall: Erst im August war ein anderer Rechtsextremist für das Tragen derselben „Unsterblich“-Kutte verurteilt worden – obwohl dieser weitaus kürzer in der Szene aktiv und im Gegensatz zum nun Freigesprochenen nicht einschlägig vorbestraft war. Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich, fand dazu deutliche Worte: „Die Verhandlungsführung und der Freispruch sind ein Skandal der Sonderklasse.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 07:43 Uhr aktualisiert