Kulinarischer Herbststart in Wien: Das traditionelle Ganslessen boomt wie eh und je. Gleichzeitig stimmt die aktuelle Buchungslage die Wiener Gastronomiebetriebe bereits optimistisch auf die Weihnachtszeit ein.

Wer noch keine Location für das Gansl-Essen oder eine Weihnachtsfeier hat, sollte sich jetzt mit der Buchung beeilen.

Wer noch keine Location für das Gansl-Essen oder eine Weihnachtsfeier hat, sollte sich jetzt mit der Buchung beeilen.

Für ein traditionelles Gansl-Essen müssen Gäste derzeit 34 bis 45 Euro einkalkulieren, bei Bio-Gänsen liegt der Aufschlag bei etwa zehn Euro. Die Zahlungsbereitschaft ist dennoch hoch. Wie Thomas Peschta, Gastronomie-Obmann in der Wirtschaftskammer Wien, gegenüber dem ORF betont, sei der Restaurantbesuch für viele ein fester jährlicher Fixpunkt. Entsprechend gut ist die Stimmung in den Betrieben: Bis zum Martinitag liegt die Auslastung im Schnitt bereits bei 85 Prozent.

Vorjahresniveau könnte sogar übertroffen werden

Auch auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft blickt der Fachgruppenobmann optimistisch. Angesichts der bereits dichten Belegung empfiehlt er Interessierten, private Feiern im Kreis von Familie und Freunden rasch zu reservieren. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den betrieblichen Weihnachtsfeiern: Mit einer aktuellen Auslastung von etwa 65 bis 70 Prozent rechnet die Wirtschaftskammer damit, das Niveau des Vorjahres mindestens zu halten oder sogar zu übertreffen.