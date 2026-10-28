Rammbock-Einbruch am Wiener Graben: Täter rasen mit SUV in Juwelier

Spektakulärer Blitzeinbruch im Herzen der Wiener City: Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen mit einem SUV in die Auslage eines Luxusjuweliers gerast. Es läuft eine Fahndung.

Die Ermittlungen in Wien laufen derzeit auf Hochtouren: In den Morgenstunden des 28. Oktober 2026 steuerten Unbekannte mit einem Geländewagen frontal in die Schaufensterfront eines Geschäfts am belebten Graben. Das geht aus mehreren Berichten hervor. Durch die völlig zerstörte Glasfassade drangen die Täter demnach blitzschnell in den Verkaufsraum ein und raubten wertvollen Schmuck aus den Auslagen.

Schadenshöhe noch unklar

Anschließend gelang der Bande die Flucht mit dem Diebesgut – von ihnen fehlt jede Spur. Wie Polizeisprecherin Julia Schick gegenüber 5 Minuten betonte, ist die Höhe des entstandenen Schadens derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun Spuren sowie Aufnahmen der Überwachungskameras aus.