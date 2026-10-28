Weltpremiere aus Wien: Gefriertrockner komplett auf KI umgestellt

Technologiewechsel bei WAVE: Der Bestseller unter den Gefriertrocknern wird künftig per KI gesteuert. Schon beim ersten Einsatz passte das System seine Parameter eigenständig an, ganz ohne Stillstand der Maschine.

Eine von KI gesteuerte Industriemaschine: Die WAVE Trockensysteme GmbH ersetzt bei ihrem meistverkauften Gefriertrockner FD440 die herkömmliche SPS-Logik durch das KI-System „Interkey Brain“. Beim ersten Probelauf am 23. Oktober meisterte die Anlage den Prozess nicht nur störungsfrei, sondern demonstrierte auch eine echte Weltneuheit: Die KI steuert die Maschine nicht nur, sondern entwickelt ihre eigene Software in Echtzeit weiter. Auf Anweisung analysierte das System die laufenden Prozessdaten, schrieb seinen eigenen Code um und aktivierte die verbesserte Version im laufenden Trocknungsbetrieb – ganz ohne Stillstand.

Was das für Lebensmittelhersteller bedeutet

Lange Laufzeiten von über einem Tag und komplexe Parameter machen die Gefriertrocknung anspruchsvoll. Die neue Generation übernimmt diesen Aufwand autonom: Sie steuert und dokumentiert jede Charge selbstständig und optimiert den Prozess passgenau für das jeweilige Produkt. Dank permanenter Anomalie-Erkennung meldet die Steuerung Unregelmäßigkeiten sofort und deckt Effizienzpotenziale bei Rezeptur oder Raumklima auf. Was laut Hersteller ein weiterer Vorteil für die Zukunft sein könnte: Neue Funktionen erfordern keine aufwendigen Programmierzyklen mehr, sondern werden flexibel durch KI integriert.

Eigener Schutzmechanismus, der für KI unantastbar bleibt

Handlungsfreiheit, aber klare Grenzen: Die Sicherheitsarchitektur arbeitet komplett getrennt von der KI. Ein eigenständiges Modul wacht über die Temperaturlimits und stoppt die Heizung im Notfall autonom. Das ist ein Schutzmechanismus, der für die KI unantastbar bleibt. „Nach allem, was wir wissen, ist das eine Weltpremiere – nicht nur bei Gefriertrocknern, sondern bei Industriemaschinen überhaupt“, sagt Michael Marcovici, Geschäftsführer von WAVE. „Wo früher eine fest programmierte Steuerung saß, arbeitet jetzt ein System, das wir mit KI entwickelt haben und das sich selbst verbessern kann. Wir haben die KI mitten im Lauf gefragt, was sie besser machen würde – und sie hat es umgesetzt, ohne dass wir die Maschine anhalten mussten.“

In rund 4 Wochen sollen erste KI-Gefriertrockner an Kunden gehen

Der Rollout steht unmittelbar bevor: Bereits in rund einem Monat liefert WAVE die ersten Gefriertrockner mit „Interkey Brain“ an Kunden aus. Auch das neue 5-Tonnen-Großmodell „Big Wave“ wird künftig serienmäßig mit der KI-Steuerung ausgestattet. Dabei markiert die Gefriertrocknung erst den Auftakt – die Technologie hinter „Interkey Brain“ ist prinzipiell auf verschiedenste industrielle Anlagentypen übertragbar.