Kritik an Wiener „Auszeit-WG“ reißt nicht ab: „Wie soll das gelingen?“

Die Flucht eines Jugendlichen aus einem Spital bringt die umstrittene Wiener „Auszeit-WG“ erneut ins Wanken. Für die Grünen ist der Vorfall der endgültige Beweis für das Scheitern des Projekts.

Die Wiener Grünen fordern erneut eine grundlegende Reform bei der Betreuung gewaltbereiter Kinder und Jugendlicher. Laut Ursula Berner zeigen sich in der sogenannten Auszeit-WG deutliche Defizite, an denen die Kritik nicht nachlasse. Reine Zwangsmaßnahmen und kurzfristige Ansätze seien bei dieser Zielgruppe kein zukunftsfähiger Weg.

Auszeit-WG steht erneut in der Kritik

Nach der Flucht eines abgängigen Jugendlichen aus einem Spital steht die Wiener „Auszeit-WG“ erneut im Kreuzfeuer. Während Experten betonen, dass nachhaltige Besserung nur über Vertrauen und verlässliche Bezugspersonen statt über Zwang gelingt, stellt Berner das Konzept grundsätzlich infrage: „Wie soll das in einer nur sechswöchigen Einzelunterbringung gelingen? Nachhaltige Beziehungsarbeit braucht Zeit, Kontinuität und ein Umfeld, das langfristig trägt.“

Es ist erstaunlich, dass Stadträtin Emmerling die Kritik nicht ernst nimmt und keine notwendigen Konsequenzen daraus zieht. Es liegt in ihrer Verantwortung, gesetzeskonforme Maßnahmen zu schaffen, die Kindern tatsächlich helfen und langfristig Wirkung entfalten.“ Ursula Berner, Grüne

Es brauche Betreuungskonzepte, die möglichst früh ansetzen

Statt kurzfristiger Einzelmaßnahmen seien Betreuungsangebote nötig, die frühzeitig greifen – idealerweise schon bei den ersten auffälligen Verhaltensweisen. Diese sollten auf mindestens ein Jahr oder länger ausgelegt sein und den Schwerpunkt auf kontinuierliche Beziehungsarbeit legen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Kritik des Verfassungsdienstes an den fehlenden Rechtsgrundlagen der Einrichtung warf Berner der zuständigen Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) Untätigkeit vor. Ein Verweis auf die Zuständigkeit des Bundes greife zu kurz; Wien müsse selbst für funktionierende, langfristige Lösungen sorgen.